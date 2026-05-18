Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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18.05.2026 22:04:56
Netflix Defies Market Sell-Off As BofA Reaffirms Bullish Outlook, NFL Streaming Slate Expands
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Nachrichten zu Bullish
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13.05.26
|Ausblick: Bullish mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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30.04.26
|Erste Schätzungen: Bullish verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.12.25
|Bullish investors pile into stocks as cash levels sink to record low (Financial Times)
Analysen zu Bullish
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Börse aktuell - Live TickerTrump entkräftet Sorgen vor Iran-Eskalation leicht: US-Börsen schließen uneins -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes wiesen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.