Netflix dreht in Österreich und Deutschland an der Preisschraube

In Österreich steigt der Basis-Preis von 8,99 auf 10,99 Euro pro Monat. Das teuerste "Premium"-Abo mit 4K-Bildqualität und 3D-Sound kostet nun 21,99 Euro statt zuvor 19,99 Euro, geht aus Angaben auf der Netflix-Website hervor. Beim "Standard"-Abonnement mit Full-HD-Bild und weniger gleichzeitig nutzbaren Geräten steigt der Preis von 13,99 auf 15,99 Euro.

Das Abo mit Werbung soll erst nächstes Jahr in Österreich eingeführt werden. In Deutschland verteuert sich dieses Angebot von 4,99 Euro auf 6,99 Euro. Seit Netflix gegen Passwort-Trittbrettfahrer vorgeht, die nicht im selben Haushalt leben, gibt es eine Zusatzgebühr für solche Nutzer. Im Werbe-Abo müssen diese Nutzer in Deutschland 4,99 statt bisher 3,99 Euro bezahlen, in den beiden anderen Modellen steigt der Preis von 4,99 auf 5,99 Euro.

Regelmäßige Preiserhöhungen

Zuletzt hatte Netflix die Preise in Österreich und Deutschland im April 2024 erhöht. Der Dienst ist der mit Abstand meistgenutzte Videostreaming-Anbieter und greift regelmäßig zu Preiserhöhungen. "Da wir den Mehrwert, den wir unseren Mitgliedern bieten, kontinuierlich erhöhen, bitten wir sie gelegentlich, etwas mehr zu bezahlen", heißt es vom Unternehmen stets dazu. Bisher akzeptierten genug Kunden die höheren Preise, dass das Geschäft von Netflix weiter wächst.

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APA