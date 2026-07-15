Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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15.07.2026 13:36:00
Netflix earnings are coming. Here’s what’s needed to prop up the tumbling stock.
Netflix reports quarterly earnings on Thursday. The streaming platform’s stock has dropped more than 40% over the past year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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