Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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15.07.2026 13:36:00

Netflix earnings are coming. Here’s what’s needed to prop up the tumbling stock.

Netflix reports quarterly earnings on Thursday. The streaming platform’s stock has dropped more than 40% over the past year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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