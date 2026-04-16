Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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16.04.2026 17:15:33
Netflix Earnings Prediction Market Preview: What Will Leadership Say?
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|02.03.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
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|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
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