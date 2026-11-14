Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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14.11.2026 18:45:01
Netflix Engagement Growth Is Slowing. Here’s Why I Bought More Anyway.
Netflix (NASDAQ:NFLX) is seeing a decline in the number of hours its members watch. The company's What We Watched report showed a 2% year-over-year increase in total viewing hours in the first half of the year.
While Netflix stopped reporting subscriber numbers, it's a good bet that it added more than 2% in subscribers in that same period; revenue was up double digits. A Bloomberg report last month found that customers are using Netflix fewer days each month than several years ago, and average viewing time per subscriber has declined.
Despite the deterioration in this key metric, I bought more Netflix shares a couple of weeks ago. With the stock trading close to the same level as the end of October, I think it's still a great opportunity for investors. Here's why I bought more.
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