Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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08.09.2026 18:02:10
Netflix Faces South Africa Price Probe, Putting Stock Under Pressure
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04.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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04.09.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
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04.09.26
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01.09.26
|Trump-Doku bei Netflix - Aktie mit Verlusten (dpa-AFX)
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|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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28.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
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|21.01.26
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|Netflix Inc.
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