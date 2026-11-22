Netflix's (NASDAQ:NFLX) share price has been cut in half from the all-time high it reached last summer. The stock now trades below $60 per share, as of this writing.

While there are reasons for the huge drop in Netflix, including slowing revenue growth and concerns about engagement, the drop prompted billionaire investor Bill Ackman to add the stock back to Pershing Square's (NYSE:PS) portfolio earlier this year. The stock has continued to drop, though, but Ackman doesn't see that as a concern. In fact, he sees it as an incredible opportunity for investors.

Here's his reasoning.

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