Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
22.01.2026 18:47:43
Netflix Goes Vertical: More Phone-First Shows Coming in 2026
The streamer will add vertical video podcast clips and unveil a new mobile experience this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
23.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
23.01.26
|Netflix says Paramount bid ‘doesn’t pass sniff test’ as Warner battle intensifies (Financial Times)
|
21.01.26
|Netflix-Aktie reagiert dennoch mit starken Verlusten auf Gewinnsprung (finanzen.at)
|
21.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|Gewinne in New York: S&P 500 mittags fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen (finanzen.at)