Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
06.07.2026 17:36:00
Netflix Has Crashed 42% in 12 Months. Is It Time to Buy the Streaming Giant?
Netflix (NASDAQ: NFLX) stock was flying high last summer on strong subscriber and operating income growth. But then some cracks started to appear in the business.The company escaped the overpriced Warner Bros. Discovery acquisition while receiving a termination fee and pushed through another price hike sooner than expected. Investors rewarded the stock following the news, but it has since sold off to a price unseen since before 2025. The stock now sits about 42% off its high from last summer, making it an excellent buying opportunity for investors.Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
02.07.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
02.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
02.07.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Netflix stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Netflix-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
26.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|08:29
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|08:29
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|08:29
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|66,67
|-1,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse: ATX stabil -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kam zum Wochenstart kaum vom Fleck. Am deutschen Aktienmarkt setzte nach einem neuem Allzeithoch eine Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegten sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.