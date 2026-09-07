Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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07.09.2026 13:55:00
Netflix Has No Dividend. Here's Why Long-Term Investors Should Own It Anyway.
There's no denying Netflix's (NASDAQ: NFLX) highest growth days are (probably) in the past rather than in the future. Not only did its second-quarter year-over-year revenue growth of 13.4% -- the weakest growth rate of the past four quarters -- to $12.56 billion miss analysts' already-lowered expectations of just under $12.59 billion, but revenue guidance for the quarter currently underway was also disappointing, at only 11.7% better than 2025's Q3 comparison.Sensing this headwind could mark the beginning of a more sweeping slowdown for the entire streaming business, Netflix stock has performed poorly since April, and really, since reaching a record high in the middle of last year. That's when the whole industry's transition from its growth phase to its slower, fully mature phase began to become clearer.Nevertheless, long-term growth investors might want to own a stake in the streaming giant anyway, despite its complete lack of dividends. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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