Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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21.07.2026 02:06:00
Netflix Has Plummeted Over the Past Year and Just Dropped Again on Earnings. At 22 Times Profits, Is It a Buy?
TV specialist Netflix (NASDAQ: NFLX) reported its second-quarter results on Thursday, and the report itself was uneventful. Revenue rose 13% year over year to $12.6 billion, matching management's forecast, and operating margin came in slightly ahead of plan.Shares still fell about 7% on Friday, to $68.95 -- within a few dollars of their 52-week low.The drop extends a miserable stretch. Netflix stock has lost more than 40% of its value over the past year, and it's down about 46% from its 52-week high of $126.71.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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20.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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17.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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17.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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17.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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17.07.26
|Erlöse verfehlen Erwartungen, Gewinn zieht an: So reagiert die Netflix-Aktie auf die Bilanz (finanzen.at)
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17.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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17.07.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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17.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: So performt der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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|Netflix Inc.
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