22.01.2026 06:31:28
Netflix hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Netflix gab am 20.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,76 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 8,89 ARS je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 70,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17 317,85 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 10 186,25 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 66,58 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 37,82 ARS erwirtschaftet worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 57 087,32 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 35 598,64 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
