KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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17.07.2026 07:21:00
Netflix hat rund 300 seiner Titel mithilfe generativer KI produziert
Generative KI kam bei rund 300 Netflix-Titeln zum Einsatz, vor allem in der Postproduktion. Großartige Künstler brauche es trotzdem, sagt Ted Sarandos.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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