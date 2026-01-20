Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
20.01.2026 22:22:09
Netflix highlights industry competition as it seeks Warner Bros deal approval
Streaming giant says it makes up a relatively low share of US ‘TV time’ in quarterly letter to shareholdersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
21.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen (finanzen.at)
|
21.01.26