Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
26.03.2026 20:40:00
Netflix Hits Customers With a New Price Hike, Following Other Streamers in 2026
The streaming service last raised prices in January 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
26.03.26
|Preispotenzial bei Netflix-Aktie: Citi sieht nach Warner-Aus freie Bahn für Teuerung (finanzen.at)
|
26.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
25.03.26
|Netflix-Aktie: Globaler Erfolg für Peaky-Blinders-Film sorgt für Kursplus (dpa-AFX)
|
23.03.26
|Netflix-Aktie im Blick: Streamingdienst setzt nach Warner-Absage auf KI-Deal (finanzen.at)
|
23.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.03.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags im Minus (finanzen.at)