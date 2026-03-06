Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
06.03.2026 15:37:00
Netflix holt KI-Filmtechnik von Ben Affleck ins Haus
Netflix hat ein Start-up des US-Schauspielers Ben Affleck erworben. Es entwickelt KI-Werkzeuge, die Filmemacher bei der Postproduktion unterstützen sollen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
