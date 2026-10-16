Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
17.10.2026 00:17:29
Netflix Hurries to Rewrite Its Narrative With Layoffs and a Sudden Firing
Despite strong revenues and profits, the streaming service cut 1,000 jobs and jettisoned its chief content officer. Drops in the stock price and viewer engagement are to blame.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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