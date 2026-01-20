Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
20.01.2026 22:24:02
Netflix Inc. Announces Increase In Q4 Profit
(RTTNews) - Netflix Inc. (NFLX) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $2.419 billion, or $0.56 per share. This compares with $1.869 billion, or $0.43 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 17.6% to $12.051 billion from $10.247 billion last year.
Netflix Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.419 Bln. vs. $1.869 Bln. last year. -EPS: $0.56 vs. $0.43 last year. -Revenue: $12.051 Bln vs. $10.247 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.76 Next quarter revenue guidance: $ 12.157 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
21.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen (finanzen.at)
|
21.01.26