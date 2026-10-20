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20.10.2026 22:08:46

Netflix Inc. Reveals Increase In Q3 Income

(RTTNews) - Netflix Inc. (NFLX) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $3.664 billion, or $0.87 per share. This compares with $2.547 billion, or $0.59 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 11.9% to $12.874 billion from $11.510 billion last year.

Netflix Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.664 Bln. vs. $2.547 Bln. last year. -EPS: $0.87 vs. $0.59 last year. -Revenue: $12.874 Bln vs. $11.510 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 13.4 B Full year revenue guidance: $ 51.1 B

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16:44 Netflix Buy UBS AG
13:45 Netflix Outperform Bernstein Research
13:19 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:17 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:10 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
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