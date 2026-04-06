Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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06.04.2026 21:13:00
Netflix Introduces New Ad-Free Gaming App for Kids
It's included on every Netflix plan.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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