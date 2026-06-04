Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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04.06.2026 19:11:00
Netflix investors are getting squeamish as Amazon makes inroads in the battle for streaming dominance
Netflix’s stock has dropped 24% since its last earnings report, with investors worried that competitive pressures may be weighing on growth.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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