Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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29.11.2026 18:49:02
Netflix Is Buying Back More Stock Than It Earns In Cash
Netflix (NASDAQ:NFLX) expects about $12.0 billion in free cash flow this year, meaning the cash left after paying to run the business and buy equipment. A chunk of that is a one-time gift: a $2.8 billion termination fee from the collapsed Warner Bros. Discovery deal, received in the first quarter from the company now called Skydance (NYSE:SKYD). Strip that out, and you're left with two core questions:
Through the first nine months, free cash flow totaled $9.5 billion, up from $7.6 billion a year earlier. In April, Netflix said that the tax-adjusted fee helped lift its 2026 forecast from $11 billion to $12.5 billion.
In October, management trimmed the forecast back to $12.0 billion, citing a real estate deal expected to close in the fourth quarter. Without the $1.5 billion lift, the free cash flow forecast lands around $10.5 billion, roughly 11% above 2025's $9.5 billion.
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Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|55,45
|2,65%
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