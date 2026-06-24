Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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24.06.2026 05:30:00

Netflix Is Down 32% Since Reed Hastings Said He Was Leaving. Should You Buy the Dip or Is It a Red Flag?

Netflix (NASDAQ: NFLX) has been one of the top-performing stocks of the last generation, but the streaming giant has hit a rough patch in recent weeks.The stock is down 32% since April 16, when it reported first-quarter earnings. Shares fell due to weak guidance for the second quarter as the company called for revenue growth to slow to 13.5%. However, there was another item that also spooked investors. Reed Hastings, the co-founder of the company and longtime CEO, said he would step down from the board on June 4. Hastings had ceded the CEO chair in 2023, but this move leaves him without a formal position in the company for the first time ever. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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14.05.26 Netflix Outperform Bernstein Research
22.04.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 Netflix Kaufen DZ BANK
17.04.26 Netflix Equal Weight Barclays Capital
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