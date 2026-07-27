Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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27.07.2026 09:20:00

Netflix Is Down 41% in 1 Year. Could the Sell-Off Be Nearing an End?

Netflix (NASDAQ: NFLX), the streaming leader, has had quite an interesting year, to say the least.Investors have watched the share price plummet some 41% over the past 12 months and 26% so far in 2026. The malaise has been punctuated by the failed bid to buy Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD).Last summer and fall, there was constant chatter that Netflix was the front-runner in the bidding war to acquire Warner Bros. Discovery (or rather, most but not all of its assets), but investors balked, thinking that Netflix was paying too much for assets that would be hard to integrate. There were also concerns that it would be saddled with debt, and that it would have to change its business model.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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20.07.26 Netflix Kaufen DZ BANK
17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
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