Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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10.08.2026 18:15:00

Netflix Is Down 42% From Its High. Here's Why I'm Buying More.

It's been a tough year for Netflix (NASDAQ: NFLX). Shares in what is one of the most popular streaming services are down by over 20% year to date and nearly 42% from their 52-week high.Netflix hit a new 52-week low after its latest quarterly earnings release last month. This came on the heels of investor disappointment over the guidance updates. However, following this, investors may be coming to the same conclusion I did. Namely, that after the stock's lumpy drop over the past year, it's time for the dust to settle, especially as two catalysts could sway investor sentiment, justifying at least a partial recovery.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
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