Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
17.08.2026 19:47:00
Netflix Is Down 42% From Its High. History Says This Is the Setup to Watch.
It's been a rough year and change for Netflix (NASDAQ: NFLX). The company behind the world's most popular premium streaming platform entered this week trading 42% below the all-time high the shares notched 14 months ago.There are some good reasons for the market keeping Netflix in check. Just three quarters after posting its strongest revenue growth in four years -- an 18% year-over-year jump for last year's holiday quarter -- revenue decelerated to 16% and 13% in subsequent reports. Its guidance for the current quarter calls for an 11.7% step-up for the period ending next month, its weakest showing in almost three years.Momentum is not on the side of Netflix bulls, but investors have been here before. Let's take a closer look at what history shows us about sharp sell-offs in Netflix stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Nach Millionenverlust: Bill Ackman setzt erneut auf Netflix-Aktie (finanzen.at)
|
13.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.08.26
|Netflix-Aktie schwächer: Doku über Studenten-Morde boomt (dpa-AFX)
|
10.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Netflix-Aktie trotzdem schwächer: Spannung vor anstehendem GTA 6 Trailer (dpa-AFX)
|
03.08.26
|Netflix-Aktie fester: Bergsteiger und Netflix-Star Nirmal Purja tödlich am Broad Peak verunglückt (dpa-AFX)
Analysen zu Netflix Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|65,45
|-3,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit Verlusten -- ATX geht tiefer aus dem Handel -- DAX letztlich im Minus -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigte sich im Montagshandel schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Verluste. Auch an der Wall Street geht es abwärts. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.