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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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01.09.2026 16:30:00

Netflix Is Down 46% From Its High. Is This a Once-in-a-Lifetime Buying Opportunity Before the Stock Goes Parabolic?

Netflix (NASDAQ: NFLX) stock closed near $82 last week, which leaves it down about 36% from its 52-week high of $126.71 and roughly 46% below its June 2025 all-time high. I do not think this is a once-in-a-lifetime setup, but it is the cheapest relative to its earning power that Netflix stock has looked in years.The damage this year has been real. Netflix hit a 52-week low of $65.08 after July earnings, its lowest level since August 2024, and the stock entered that session already down roughly 20% year to date. It has since recovered to the low $80s.Still, the drawdown from the peak is near 36%, and the 52-week range of $65.08 to $126.71 shows how violent the repricing was. Let's see what this means for investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.
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