Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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25.10.2026 14:30:00
Netflix Is Down 51% From Its High. History Suggests This Is What Happens Next.
The negative momentum continues for Netflix (NASDAQ: NFLX). Last week, the company announced layoffs of 1,000 employees, amounting to 6% of its headcount. The goal with this cut was likely to drive operational efficiencies.
And this week, Netflix revealed financial results for the third quarter, to the market's disappointment. The big news was the company's expectation for revenue growth to continue decelerating, with the top line forecast to rise 11.5% year over year in the fourth quarter. Shares immediately fell 6% following the news.
The dominant streaming stock currently trades an alarming 51% off its high (as of Oct. 21), which was established 16 months ago in June 2025. History suggests that this is what happens next.
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