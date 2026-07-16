Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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16.07.2026 22:43:00

Netflix is getting stingier with its viewing data, and Wall Street isn’t happy

Netflix’s stock is falling in the wake of mixed earnings and a new plan to cut back on the publication of ‘What We Watched’ reports.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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