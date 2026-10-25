Netflix Is Shaking Up Its Content Leadership. Here's What Needs to Happen Next.

Netflix (NASDAQ: NFLX) is making major changes in hopes of regaining dominance in the attention economy over the coming quarters. The problem isn't Netflix's financials right now. The real issue is that engagement is declining, and Netflix's content feels a bit stale.

Netflix fired its content chief and a few other top executives while cutting 1,000 jobs. This is the largest job reduction and shake-up since 2022. It's been a long time since a hit show, like Stranger Things, propelled the streaming giant to new heights of relevance.

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