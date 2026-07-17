Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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17.07.2026 15:35:00
Netflix is spending big money on sports. Is the company making the right bets?
The streaming service says live programming helps draw in new subscribers, but investors have become disillusioned with Netflix’s broader engagement trends.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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