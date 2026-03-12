Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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12.03.2026 16:13:00

Netflix is spending up to $600 million to buy Ben Affleck’s AI startup. What exactly is it buying?

A week after backing away from buying Warner Bros. Discovery, Netflix decides to buy rather than build AI tools for filmmakers.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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