Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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12.03.2026 16:13:00
Netflix is spending up to $600 million to buy Ben Affleck’s AI startup. What exactly is it buying?
A week after backing away from buying Warner Bros. Discovery, Netflix decides to buy rather than build AI tools for filmmakers.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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