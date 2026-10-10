Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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10.10.2026 13:45:00

Netflix Is Treading Water Around a 2-Year Low. Is It the Most Obvious Growth Stock to Buy in October?

Netflix (NASDAQ: NFLX) stock is in the middle of its toughest period since the end of pandemic lockdowns earlier in the decade. The company escaped earlier slumps by fostering new revenue sources that brought investors back into the stock.

Today, no such catalyst has appeared, and the stock has fallen to a two-year low. Knowing that, should investors buy the entertainment stock in October or stay on the sidelines?

Image source: The Motley Fool.

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