Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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11.05.2026 20:55:48
"Netflix is watching you": US-Bundesstaat Texas verklagt Netflix wegen Datenweitergabe
Netflix ist weltweit der meistabonnierte Streamingdienst und verfügt damit über viele Nutzerdaten zu Sehgewohnheiten. Texas beklagt massive Datenschutzverstöße - auch zu Lasten von Kindern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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12.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
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12.05.26
|Börse New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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12.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
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12.05.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
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12.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
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12.05.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
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12.05.26
|Netflix von US-Bundesstaat Texas verklagt wegen Datensammlung (Spiegel Online)
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11.05.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|22.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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