Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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07.04.2026 05:50:00
Netflix Italia: Gericht erklärt Preiserhöhungen für ungültig
Ein Gericht in Rom erklärt die Preiserhöhungsklauseln von Netflix seit 2017 für ungültig und ordnet Rückerstattungen an. Das Unternehmen will Berufung einlegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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02.04.26
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02.04.26
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01.04.26
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27.03.26
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26.03.26
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|02.03.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
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|27.03.26
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|02.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
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|27.02.26
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|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
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|Bernstein Research
|02.03.26
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|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
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