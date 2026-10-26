Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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26.10.2026 03:00:00

Netflix Just Posted a Record Margin. So Why Is Wall Street Panicking?

Netflix's (NASDAQ: NFLX) heyday may be over. At least, that is what you might think after reading the barrage of news about the streaming video provider's content struggles in 2026. Various content heads have been let go, and a rare round of layoffs has been implemented across the business.

Financial performance looks good, but CEO Ted Sarandos is reportedly frustrated that the company cannot produce new hit shows, leading to stagnation in watch hours in the key United States market. Shares are now down 50% from highs, even though it just posted record earnings.

That could make it a great buy-the-dip candidate. Here's why.

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22.10.26 Netflix Kaufen DZ BANK
21.10.26 Netflix Buy UBS AG
21.10.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
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