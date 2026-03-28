Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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28.03.2026 15:57:00

Netflix Just Raised Prices. Here's What It Means For Investors.

If you felt a disturbance in your credit card statement this week, that was Netflix (NASDAQ: NFLX) quietly helping itself to a bit more of your money.Netflix raised subscription prices across all tiers on March 25, 2026. There was no press release, Securities and Exchange Commission (SEC) filing, or fanfare; the company simply updated its website and started sending out slightly larger invoices.The standard ad-free plan now costs $19.99 per month, up from $17.99. Premium jumped to $26.99. Even the ad-supported tier crept up a dollar to $8.99.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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