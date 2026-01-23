Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

23.01.2026 08:13:00

Netflix Just Topped 325 Million Subscribers. Its Stock Price Sank Anyway.

Netflix (NASDAQ: NFLX) shared some impressive stats with investors when it announced its fourth-quarter 2025 results on Tuesday afternoon. The streaming titan has surpassed 325 million paid memberships, giving it a global audience approaching 1 billion. And those viewers watched a total of 96 billion hours of video on its platform in the second half of 2025, up 2% year over year.Moreover, the company beat estimates for the quarter, reporting 18% revenue growth, an operating margin of 25%, and 30% growth in operating income.Yet despite all that, following the report, Netflix shares dropped by about 5% in after-market trading. And perhaps investors had good reasons to be pessimistic.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
