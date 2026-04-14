Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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14.04.2026 06:20:41
Netflix Leader Makes Rare Overture to Cinema Owners
Ted Sarandos attended a major movie theater conference for the first time and met with domestic and international owners, people familiar with the meetings said.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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