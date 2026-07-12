Something Holdings Aktie

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12.07.2026 12:07:00

Netflix Might Be Ready to Buy Something Again, but It's Not What You Think

If Netflix (NASDAQ: NFLX) were a contestant on its popular Love Is Blind reality dating show, it wouldn't end with successfully exchanged vows at the altar. The world's leading premium streaming video service has loved and lost a lot lately, realizing that promising chatter with potential partners in the pod rarely pans out in the real world.Netflix can't seem to make a love connection with potential acquisition targets. It also doesn't seem to be hitting it off with investors, given the stock's sharp slide in recent months. Help could be on the way, especially if the small ball game it seems to be playing starts to pay off.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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06.07.26 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
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