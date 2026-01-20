Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
20.01.2026 14:07:00
Netflix mit verbessertem Angebot für Warner Bros.
Netflix legt im Wettbieten um Warner Bros. ein neues Angebot vor: Warner-Aktionäre bekommen keine Netflix-Aktien, dafür aber mehr Bargeld.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
