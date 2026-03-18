Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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18.03.2026 20:13:00
Netflix more likely to raise prices with Warner Bros. deal out of the way, Citi says
Netflix is in a better position to raise subscription prices now that it is out from under the shadow of M&A and regulatory scrutiny, Citi analyst Jason Bazinet saysWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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