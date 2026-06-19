Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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19.06.2026 06:00:25
Netflix open to more deals with traditional TV
Chief executive Greg Peters said tie-up with France’s TF1 could be a model for the future, but denied bidding against Fox for RokuWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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