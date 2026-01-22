22.01.2026 06:31:28

Netflix präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Netflix hat am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,600 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 16,80 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 14,25 Milliarden CAD umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,53 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,72 CAD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 62,97 Milliarden CAD im Vergleich zu 53,26 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

