Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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20.03.2026 17:20:00

Netflix Q1 2026 Preview: The 3 Metrics That Could Move the Stock

When Netflix (NASDAQ: NFLX) reports first-quarter 2026 earnings on April 16, Warner Bros Discovery will no longer be a distraction. That means investors will pay more attention to factors like ad revenue, margins, and free cash flow.Depending on what happens with those, we'll likely see the stock price find its next short-term direction.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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