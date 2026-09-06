Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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06.09.2026 22:03:01
Netflix Raised U.K. Prices Again. History Says a Netflix Price Increase Has Never Cost It a Year of Revenue Growth.
Netflix (NASDAQ:NFLX) raised prices on every one of its U.K. plans in the past few days. The ad-supported standard plan took the biggest jump, moving from £5.99 to £7.99 a month (a third more), while the ad-free standard plan went to £13.99 and premium to £20.99. New members pay the new prices right away, and existing members typically get 30 days' notice before the change reaches their bills.Shares of the streaming giant fell 5.4% on Friday to $78.25, the same day the increase made headlines.Price increases are nothing new for this company, though. Netflix has been raising prices for 15 years, in markets all over the world, and its annual revenue has grown every single year through all of them.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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