Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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16.10.2026 06:26:01
Netflix Replaces Content Chief Bela Bajaria With Ex-Disney Exec Peter Rice, a Day After Announcing 6% Layoffs
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Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|62,68
|-3,14%
|Walt Disney
|98,04
|-0,45%
|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
|2,27%
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