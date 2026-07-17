Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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17.07.2026 05:29:11
Netflix Reported Record Quarterly Revenue of $12.6 Billion, but Guidance Came in Below Expectations. Here’s What It Means for Investors.
This wasn’t the movie they wanted to watch.Netflix (NASDAQ:NFLX) published its second-quarter results after market close on Thursday, and after-hours traders reacted by selling out of the streaming giant’s stock. It was down by 9% late that evening; let’s unpack the reasons why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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