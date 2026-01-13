Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
13.01.2026 23:32:00
Netflix reportedly looking to solidify its bid for Warner Bros. with all-cash offer
The streaming giant is reportedly mulling whether to amend its already-accepted offer to an all-cash bid to remove a partial stock component that has declined in value since its initial proposal was agreed upon.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bid Corporation Limited
|20,40
|0,00%
|Netflix Inc.
|76,17
|0,24%
