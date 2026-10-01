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01.10.2026 14:47:01

Netflix Reports Oct. 20. Its Stock Has Fallen After Each of Its Last 4 Reports.

Netflix (NASDAQ:NFLX) will report its third-quarter numbers after the market closes on Tuesday, Oct. 20. The past four times the streaming giant reported, its stock dropped the next trading day -- about 10% after its October 2025 update, 2% in January, 10% in April, and 7% in July.

Compounded, those four sessions alone cut about a quarter off the stock's value.

As I write, shares sit near $70. They're down 25% in 2026 and 44% below the 52-week high of $124.86 they hit last October. The stock has also fallen about 13% since the end of August, weeks before Netflix says anything about its third quarter.

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