Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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01.10.2026 14:47:01
Netflix Reports Oct. 20. Its Stock Has Fallen After Each of Its Last 4 Reports.
Netflix (NASDAQ:NFLX) will report its third-quarter numbers after the market closes on Tuesday, Oct. 20. The past four times the streaming giant reported, its stock dropped the next trading day -- about 10% after its October 2025 update, 2% in January, 10% in April, and 7% in July.
Compounded, those four sessions alone cut about a quarter off the stock's value.
As I write, shares sit near $70. They're down 25% in 2026 and 44% below the 52-week high of $124.86 they hit last October. The stock has also fallen about 13% since the end of August, weeks before Netflix says anything about its third quarter.
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29.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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